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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 1 октября 2019 года
• Осенний призыв в ряды Вооруженных сил стартовал 1 октября - 0:00:25