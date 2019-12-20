Программа «Город. Новости по-выборгски» от 19 декабря 2019 года

• В городском информационном центре представили новую электронную систему "Панорама" - 0:01:45

• Итоги работы ветеринарных служб подвели в Ленинградской области - 0:06:25

• Несовершеннолетним студентам-сиротам начнут выплачивать ежемесячную стипендию - 0:11:03

• В доме-музее Ленина в Выборге открыли выставку ёлочных игрушек - 0:12:00

• Воспитанники Дворца творчества стали призёрами на конкурсе проектной деятельности детского технического творчества - 0:16:44

• Необычную коллекцию собрал в своем гараже житель Выборга Александр Литвиненко - 0:18:50

• В "Эльдорадо" - за скидками и подарками - 0:22:01

• В Выборгском районе продолжается зимнее первенство по футболу среди любителей - 0:24:21