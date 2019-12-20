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• Несовершеннолетним студентам-сиротам начнут выплачивать ежемесячную стипендию - 0:11:03
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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 19 декабря 2019 года
• В городском информационном центре представили новую электронную систему "Панорама" - 0:01:45
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