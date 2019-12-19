Программа «Город. Новости по-выборгски» от 18 декабря 2019 года

• Дед Мороз приехал в Выборг, чтобы встретиться с коллегой из Финляндии - 0:00:25

• Начались работы по восстановлению квартала Сета Солберга - 0:09:33

• В 2020 году полезный подарок получит каждый новорожденный житель Ленобласти - 0:12:10

• 18 декабря работники ЗАГСа отмечают профессиональный праздник - 0:15:23

• 15 января стартует приёмная кампания по зачислению детей в первый класс - 0:12:53

• "Живая память Победы в семейных архивах": в 47 регионе стартовала акция - 0:18:52

• "Ожерелье Выборга" официально открыто для посетителей - 0:06:18