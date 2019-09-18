Программа «Город. Новости по-выборгски» от 17 сентября 2019 года

• У федеральных льготников есть время определиться с пакетом социальных услуг - 0:00:25

• Открытый урок по пожарной безопасности прошёл в Возрожденской школе - 0:01:46

• Отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронные предлагает ЕИРЦ - 0:02:56

• "Мастерская ремесел" переедет на проспект Ленина, 18 - 0:03:45

• "Триптих" Балабиных презентовали в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" - 0:08:06

• Подростково-молодежный клуб "Roxy" открыл новое направление – КРАМП - 0:12:25

• В библиотеке на Спортивной, 10 открылась выставка акварели - 0:13:49

• В клубе "Фаворит" прошел турнир по быстрым шахматам памяти Дубровина - 0:18:01