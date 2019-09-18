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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 17 сентября 2019 года
• У федеральных льготников есть время определиться с пакетом социальных услуг - 0:00:25
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