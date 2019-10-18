• Уровень газификации Выборгского района составляет 58 % - 0:00:25
• Благоустройство придомовых территорий – под контролем жителей - 0:01:36
• Дорожные службы продолжают готовиться к зиме - 0:04:14
• Правоохранители беседуют с учениками выборгских школ - 0:05:34
• В школах начались уроки пожарной безопасности - 0:08:42
• Декоративную кольчугу из выборгского кафе унес на себе посетитель - 0:11:06
• Французская осень – хороший повод провести вечер в библиотеке - 0:12:44
• Алла Артюхина - преподаватель школы искусств - 0:15:30
• Продолжается приём работ на конкурс "Ветер перемен" - 0:17:29
• Проект музея-панорамы "Прорыв" прошел отбор на федеральный этап всероссийского конкурса в номинации "Туризм и культура" - 0:18:48
• Краснокнижные растения вернули в Монрепо - 0:20:20
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 17 октября 2019 года
• Уровень газификации Выборгского района составляет 58 % - 0:00:25