Программа «Город. Новости по-выборгски» от 16 сентября 2019 года

• Специалисты пенсионного фонда рассказали о льготах для будущих пенсионеров - 0:00:25

• Студенты ЛО получили право на льготный проезд на автобусах - 0:03:06

• 18 сентября в библиотеке Аалто пройдёт ярмарка вакансий - 0:05:21

• Новый рентген аппарат в детской больнице заработает до конца года - 0:06:05

• Выборгские фермеры получат гранты в размере полутора и 14 млн рублей - 0:07:42

• Центр "Точка роста" открылся в Возрожденской школе - 0:09:11

• Ресурсный добровольческий центр создадут в Выборгском районе - 0:11:47

• В Выборге стартовал фестиваль театров кукол "Балтийский кукловорот" - 0:14:22

• Спартакиада Ленинградской области "ГТО" определила победителей - 0:19:39