• Претенденты на должность главы администрации прошли собеседование - 0:00:25
• Выборгские школьники увидели, как строят корабли - 0:02:02
• В библиотеке Аалто прошёл "Книгофест" - 0:04:41
• Завершился отборочный тур фестиваля детского спорта и творчества "Формула успеха" - 0:08:02
• Дом молодежи распахнул двери для любителей проводить время с пользой - 0:11:32
• Выставку "Из пламя и света рождённое слово" посвятили 205-летию Михаила Лермонтова - 0:14:54
• Юлия Борисова - победитель международного турнира по комплексному единоборству - 0:18:13
• Турнир по художественной гимнастике "Ритмы старого города" собрал более сотни спортсменок - 0:20:14
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 16 октября 2019 года
• Претенденты на должность главы администрации прошли собеседование - 0:00:25
Категории Лента Новостей