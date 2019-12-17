• Ленинградская область поддержит проекты, предложенные сельскими старостами - 0:00:25
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• Предновогодняя пора – время исполнения желаний - 0:03:05
• Как Выборг относится к введению электронных виз для иностранцев - 0:05:31
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• Новогодние мероприятия в Выборгском районе традиционно стартуют 18 декабря - 0:15:13
• В Ленинградской области распределят бюджетные средства для поддержки фермеров - 0:17:57
• Ледовую арену в Выборге должны достроить к будущей осени - 0:25:30
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 16 декабря 2019 года
• Ленинградская область поддержит проекты, предложенные сельскими старостами - 0:00:25
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