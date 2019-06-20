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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 15 января 2020 года
• В Выборгском районе стартовала кампания по зачислению детей в первый класс - 0:00:26
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