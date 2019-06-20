• Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября - 0:00:51
• В День печати состоялась традиционная встреча выборгских журналистов с местными властями - 0:01:29
• С 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6% - 0:05:42
• За две недели января в Выборгском районе произошло 59 ДТП - 0:07:21
• 1 января 2020 года вступили в силу изменения в таможенном законодательстве - 0:09:36
• Реализацию мусорной реформы обсудят с населением - 0:10:54
• Когда в Выборге появится площадка для выгула собак? - 0:11:49
• В Свято-Ильинском храме для маленьких прихожан проходят рождественские представления - 0:17:27
• В библиотеке Аалто открылась выставка под названием "Время пить чай" - 0:20:26
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 14 января 2020 года
• Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября - 0:00:51
Категории Лента Новостей