• Выборг получит финансирование на реставрацию квартала Сета Солберга - 0:00:25
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• Продолжается приём документов на компенсацию затрат на цифровое ТВ 0:08:57
• В Ленобласти внедряется новая система записи детей в кружки и секции 0:11:10
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 12 сентября 2019 года
• Выборг получит финансирование на реставрацию квартала Сета Солберга - 0:00:25
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