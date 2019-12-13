Программа «Город. Новости по-выборгски» от 12 декабря 2019 года

• Сегодня по всей стране прошли торжественные церемонии вручения первых паспортов - 0:00:50

• В День конституции все ведомства провели Общероссийский день приема граждан - 0:05:05

• В Ленобласти объявлен конкурс видеороликов "Мы за честную Россию без коррупции" - 0:07:52

• Остановки в Выборге хотят сделать информационно наполненными - 0:08:41

• За порядком на Смоляном мысе будут наблюдать видеокамеры - 0:09:26

• Антитеррористический семинар провели на базе школы № 10 - 0:10:09

• Начисление платы за вывоз мусора для частного сектора приостановлено до 1 февраля - 0:13:30

• 200 тысяч мальков сига выпустили в акваторию Вуоксы - 0:14:22

• "Детский сад для Лего-человечков" придумали в детсаду № 32 - 0:17:39

• Дед Мороз и Йоулупукки скоро встретятся - 0:18:06

• Выборг погрузился в "Магию театра" - 0:18:57