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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 11 сентября 2019 года
• С фасада дома №2 на Ленинградском проспекте убирают вздувшуюся штукатурку - 0:00:25
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