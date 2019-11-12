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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 11 ноября 2019 года

• Один из корпусов гимназии готовят к капитальному ремонту - 0:00:25
• Штрафы за парковку на газонах возрастут - 0:01:54
• Обналичивание материнского капитала - незаконно - 0:03:55
• В Выборге проверили ход капремонта многоквартирных жилых домов - 0:07:19
• Выборгскому бальному обществу - пять лет - 0:09:46
• Холл ТРК "Кубус" на время превратился в цирковую арену - 0:19:01
• За Кубок Карельского перешейка боролись 90 юных шахматистов - 0:14:18

Метки 11 ноября 2019городновости по-выборгски
Категории Лента Новостей