Программа «Город. Новости по-выборгски» от 10 декабря 2019 года

• В посёлке Барышево появится газовая котельная - 0:00:49

• Многодетные семьи смогут воспользоваться "земельным капиталом" - 0:01:38

• Геннадий Орлов провел очередной прием граждан - 0:03:29

• Бюджет Выборгского района принят сегодня Советом депутатов - 0:06:32

• В Петербурге активизировались лже-террористы - 0:09:42

• Выборжцы смогут оформить европротокол онлайн - 0:11:30

• 9 декабря Россия отметила День героев Отечества - 0:12:21

• 31 декабря 2019 года в Ленинградской области будет выходным днем - 0:17:01

• В выставочном центре Эрмитаж-Выборг открыли выставку живописи Сергея и Натальи Филипповых - 0:18:05