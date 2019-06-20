Прогноз погоды на выходные дни





В субботу в Выборге будет ясно. Температура воздуха днем 0…-1, ночью до -4. Ветер северо-западный, 5…6 м/с.

В воскресенье облачно, синоптики обещают мокрый снег. Днем +1…3, ночью похолодает до -5.



В Петербурге в субботу небольшая облачность, вероятны осадки. Днем 0…+1, ночью -1…2. Ветер западный, 7…8 м/с.

В воскресенье в Северной столице ожидается снег с дождем. Днем 0...+3, ночью -1…2.



В Лаппеенранте в субботу солнечно, днем -1…2, ночью -4…5. Ветер северо-западный, 5…6 м/с.

В воскресенье пройдет мокрый снег, днем +1…2, ночью -5…7.



В Хельсинки в субботу ясно, днем 0...+2, ночью +3…4. Ветер юго-западный, 6…8 м/с.

В воскресенье переменная облачность, возможен дождь, днем +3…5, ночью 0…+1.