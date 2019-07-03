Прогноз погоды на выходные дни





30 ноября в Выборге ожидается переменная облачность, слабый снег и похолодание: температура воздуха на протяжении суток около -3.

1 декабря будет облачно, пройдет снег, днем -1…2, ночью до -3.



В Петербурге в выходные дни облачно с прояснениями, небольшой снег, днем -1…2, ночью до -3.



В Лаппеенранте в субботу облачно, днем около -4, ночью -5…-6.

В воскресенье пройдет снег, днем -2…3, ночью до -5.



В Хельсинки в субботу малооблачно, днем -1…2, в ночные часы до -4.

В воскресенье в столице Финляндии ясно, днем 0…+1, ночью -3…-4.