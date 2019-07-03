Прогноз погоды на выходные дни





26 октября в Выборге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня с большой вероятностью пройдут дожди. Температура воздуха днем +7…8 градусов, ночью +3…5. Ветер юго-западный, 5…7 м/с.

В воскресенье без осадков и не выше +4.

В Петербурге в субботу около +9, вечером синоптики обещают дождь. Ветер юго-западный, 7…8 м/с.

В воскресенье в Северной столице не выше +5, сохраняется вероятность дождя.

В Лаппеенранте переменная облачность, возможен дождь, днем +5…6 градусов, ночью +3…4. Ветер юго-западный, 3…5 м/с.

В воскресенье +2…3.

В Хельсинки в субботу пройдут дожди, днем +8…10, ночью +5…6. Ветер юго-западный, 7…9 м/с.

В воскресенье +3…5, осадки маловероятны.