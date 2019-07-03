Прогноз погоды на выходные дни





В субботу в Выборге будет облачно, пройдут дожди. Днем +9…10 градусов, ночью около +5. Ветер западный, 2…3 м/с.

В воскресенье без осадков, +6…8 градусов.

В Петербурге в выходные дни пройдут кратковременные дожди, температура воздуха днем +8…9, ночью +5…7. Ветер западный, 5…6 м/с.

В Лаппеенранте в субботу небольшие дожди, днем до +9, ночью +5…7. Ветер западный, 3…5 м/с.

В воскресенье не выше +7, сохраняется вероятность осадков.

В Хельсинки в выходные дни облачно с прояснениями, временами дождь, днем +9…10, ночью +6…7. Ветер западный, 5…6 м/с.