Прогноз погоды на 8 ноября

В пятницу в Выборге будет пасмурно, возможен снег, днём -1…2, ночью до -3. Ветер восточный, 1…2 м/с.

В Петербурге пасмурно, временами снег, днем от 0 до -2, ночью 0…+1. Ветер восточный, 1…2 м/с.

В Лаппеенранте облачно, днем -1…2, ночью -2…3. Ветер юго-восточный, 1…2 м/с.

В Хельсинки в пятницу пройдут дожди, днем +3…5, ночью до +6. Ветер юго-восточный, 4…5 м/с.