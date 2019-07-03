Прогноз погоды на 5 сентября

В четверг в Выборге ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха на протяжении суток +17…19. Ветер южный, 5…7 м/с.

В Петербурге малооблачно, днем до +20, ночью +15…17. Ветер юго-западный, 4...5 м/с. В Лаппеенранте без осадков, днем +17…19, ночью около +15. Ветер южный, 5…7 м/с. В Хельсинки дожди, днем +17…19, ночью +15…16. Ветер южный, 7…8 м/с.