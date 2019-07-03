Прогноз погоды на 5 – 6 октября





В выходные дни в Выборге ожидается облачная с прояснениями погода, возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем +3…5, ночью 0…+1. Ветер северо-западный, 2…3 м/с.

В Петербурге в субботу без осадков, днем до +5, ночью до -1. Ветер северо-западный, 3…4 м/с.

В воскресенье кратковременные дожди.

В Лаппеенранте в субботу временами слабый дождь и мокрый снег, температура воздуха днем +3…4, ночью +1…2. Ветер северный, 3…4 м/с.

В воскресенье преимущественно без осадков.

В Хельсинки в выходные дни будет сухо, днем до +5, ночью +2…3. Ветер северный, 3…5 м/с.