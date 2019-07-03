Прогноз погоды на 4 октября



В пятницу в Выборге будет пасмурно и заметно похолодает, утром синоптики обещают снег с дождем. Днем в нашем городе не выше +3, ночью +1…2. Ветер северный, 3…5 м/с.

В Петербурге переменная облачность, вероятны осадки. Днем в Северной столице +3...5, ночью +1…2. Ветер северо-западный, 3…5 м/с.

В Лаппеенранте дождь и мокрый снег , температура воздуха на протяжении суток +1…2. Ветер северный, 5…6 м/с.

В Хельсинки небольшая облачность, осадки маловероятны, днем +3…5 градусов, ночью +1…2. Ветер северный, 5…7 м/с.