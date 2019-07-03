Прогноз погоды на 3 декабря

Во вторник в Выборге будет солнечно, днем -4...-5, в ночь на среду потеплеет до нуля. Ветер западный, 2...3 м/с.

В Петербурге переменная облачность, днем -2...-3, ночью 0...-1. Ветер западный, 3…5 м/с.

В Лаппеенранте малооблачно, днем -3...-4, ночью 0...+1. Ветер западный, 3…4 м/с.

В Хельсинки ясно, днем -1...-2, ночью +3...+4. Ветер западный, 4…5 м/с.