Прогноз погоды на 31 октября

В четверг в Выборге потеплеет, синоптики обещают дождь. Температура воздуха днем +3…4, ночью около нуля. Ветер юго-западный, 5…7 м/с.

В Петербурге от нуля до +2, возможен дождь и мокрый снег. Ветер южный, 5…7 м/с.

В Лаппеенранте снег с дождем, днем +1…3, ночью 0…-1. Ветер западный, 3…5 м/с.

В Хельсинки переменная облачность, временами дождь, днем +3…5, ночью 0…+1. Ветер западный, 5…6 м/с.