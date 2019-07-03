Прогноз погоды на 31 декабря





В последний день года в Выборге будет пасмурно, вероятны осадки в виде мокрого снега. Днем ожидается +1...+2 градуса, в новогоднюю ночь похолодает до -5. Ветер северо-западный, 5…6 м/с.

В Петербурге переменная облачность, возможен снег с дождем. Днем в Северной столице +1...+2, ночью -2...-3. Ветер северо-западный, 5…6 м/с.

В Лаппеенранте пасмурно, небольшой снег, днем 0...+1, ночью -5. Ветер северный, 7…8 м/с.

В Хельсинки во вторник без осадков, днем +1…2, ночью до -1. Ветер северо-западный, 8…9 м/с.