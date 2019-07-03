Прогноз погоды на 29 октября

Во вторник в Выборге ожидается небольшая облачность, возможны осадки в виде снега. Температура воздуха днем около нуля, ночью -2…3. Ветер северо-западный, 2…3 м/с.

В Петербурге ясно, днем 0…-1, ночью до -3. Ветер северо-западный , 4…5 м/с.

В Лаппеенранте переменная облачность, пройдет снег, днем 0…-1, ночью до -2. Ветер северо-западный, 4…5 м/с.

В Хельсинки слабый снег, днем от 0 до +2, ночью -2…3. Ветер северо-западный, 5…7 м/с.