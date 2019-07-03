Прогноз погоды на 29 декабря



В воскресенье в Выборге будет пасмурно, вечером возможен слабый снег. Температура воздуха днем около -2, ночью потеплеет до +3. Ветер юго-западный, 5…7 м/с.

В Петербурге пасмурно, осадки маловероятны. Днем -5…6, ночью -1. Ветер юго-западный, 4…5 м/с.

В Лаппеенранте пасмурно, небольшой снег, днем -1…2 градуса, ночью 2 градуса выше нуля. Ветер западный, 5…6 м/с.

В столице Финляндии пройдет мокрый снег, днем +1…2, ночью до +4. Ветер юго-западный, 9…10 м/с.