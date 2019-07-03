Прогноз погоды на 28 - 29 сентября



В субботу в Выборге будет облачно с прояснениями. Днем +10…12, ночью 7…9. Ветер юго-восточный, 2…3 м/с.

В воскресенье в нашем городе до +13, вероятны осадки.



В Петербурге в субботу облачно, днем +9…11, ночью 7…8. Ветер юго-восточный, 3…4 м/с.

В воскресенье в Северной столице пройдут дожди.



В Лаппеенранте облачно, осадки маловероятны, днем +8…10, ночью около +7. Ветер юго-восточный, 2…3 м/с.

В воскресенье дождь.



В Хельсинки в субботу до +13, солнечно и сухо.

В воскресенье пройдут небольшие дожди.