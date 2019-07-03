Прогноз погоды на 27 августа

Во вторник в Выборге будет ясно, днем до +22, ночью +12…14. Ветер северо-западный, 1…2 м/с.

В Петербурге солнечно, днем +18…20, ночью +13…15. Ветер западный, 3…4 м/с.



В Лаппеенранте ясно, днем около +20, ночью +13…15. Ветер северный, 2…3 м/с.



В Хельсинки солнечно, днем +17…19, ночью +12…14. Ветер южный, 1…2 м/с.