Прогноз погоды на 22 октября

Во вторник в Выборге будет облачно с прояснениями, вероятны осадки. Температура воздуха +7…9. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.

В Петербурге облачно, временами дождь, днем +7…8, ночью +10…11. Ветер юго-западный, 4…5 м/с.

В Лаппеенранте +7…9, небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 2…3 м/с.

В Хельсинки незначительные осадки, днем +10…11, ночью +8…9. Ветер юго-западный, 7…8 м/с.