Прогноз погоды на 19 декабря





В четверг в Выборге ожидается переменная облачность и прекращение осадков. Днем в нашем городе около нуля, ночью подморозит до -2. Ветер западный, 3…5 м/с.

В Петербурге облачно, ветрено, без осадков. Днем в Северной столице +1...+2, ночью около нуля. Ветер северо-западный, 8…9 м/с.

В Лаппеенранте переменная облачность, температура воздуха на протяжении суток -1...-3. Ветер западный, 3…5 м/с.

В Хельсинки малооблачно, днем 0...+1, ночью +3...+4. Ветер западный, 4…5 м/с.