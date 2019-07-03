В субботу в Выборге пройдут небольшие дожди и потеплеет до +12. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.
В воскресенье без осадков, +5…7 градусов.
В Петербурге в субботу облачно с прояснениями, возможен дождь, днем до +13, ночью +9…10. Ветер юго-западный, 4…5 м/с.
В воскресенье в Северной столице около +8.
В Лаппеенранте в субботу осадки, днем +10…11, ночью +8…9. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.
В воскресенье +3…5.
В Хельсинки в субботу временами дождь, днем до +12, ночью +8…10. Ветер юго-западный, 8…9 м/с.
В воскресенье в столице Финляндии +5…7 градусов.
Прогноз погоды на 19 - 20 октября
В субботу в Выборге пройдут небольшие дожди и потеплеет до +12. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.
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