Прогноз погоды на 19 - 20 октября

В субботу в Выборге пройдут небольшие дожди и потеплеет до +12. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.

В воскресенье без осадков, +5…7 градусов.

В Петербурге в субботу облачно с прояснениями, возможен дождь, днем до +13, ночью +9…10. Ветер юго-западный, 4…5 м/с.

В воскресенье в Северной столице около +8.

В Лаппеенранте в субботу осадки, днем +10…11, ночью +8…9. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.

В воскресенье +3…5.

В Хельсинки в субботу временами дождь, днем до +12, ночью +8…10. Ветер юго-западный, 8…9 м/с.

В воскресенье в столице Финляндии +5…7 градусов.