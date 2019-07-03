Прогноз погоды на 18 октября

В пятницу в Выборге сохранится пасмурная погода с небольшими дождями, днем ожидается +5…7 градусов, ночью потеплеет до +10. Ветер восточный, 2…3 м/с.

В Петербурге пройдут дожди, днем +5...7, ночью +8…9. Ветер юго-восточный, 2…3 м/с.

В Лаппеенранте пасмурно, днем +5…6, ночью до +8. Ветер юго-восточный, 2…3 м/с.

В Хельсинки осадки, днем +7…9, ночью +9…11. Ветер восточный, 1…2 м/с.