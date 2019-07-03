Прогноз погоды на 17 сентября

Во вторник в Выборге будет пасмурно, временами дождь. Температура воздуха днём +9...10 градусов, ночью +5…6. Ветер северо-западный 2...3 м/с.



В Петербурге переменная облачность, днём +10…11, ночью +6…7. Ветер западных направлений, до 5 м/с.



В Лаппеенранте пасмурно и дождливо. Дневная температура воздуха +8…9, ночью +5…6. Ветер северо-западный, до 4 м/с.



В Хельсинки облачно с прояснениями, днём не выше +10, ночью +6…7. Ветер северо-западный, 3-4 м/с.