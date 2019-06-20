Прогноз погоды на 15 января





В среду в Выборге будет ветрено и дождливо. Температура воздуха днем +4, ночью до +6. Ветер юго-западный, 7…9 м/с.

В Петербурге пасмурно, пройдут дожди, днем около +4, ночью потеплеет до +7. +1....+2, переменная облачность. Ветер юго-западный, 7…9 м/с.

В Лаппеенранте на протяжении суток около +4, пасмурно, временами дождь. Ветер юго-западный, 7…8 м/с.

В Хельсинки пасмурно, дожди, днем +6...7, ночью +5. Ожидается сильный юго-западный ветер, 11…13 м/с.