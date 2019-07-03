Прогноз погоды на 10 декабря





Во вторник в Выборге будет пасмурно, ожидается снег с дождем, температура воздуха днём около 0, в ночь на среду подморозит до -5. Ветер северо-западный, 4…5 м/с.

В Петербурге дождь, днем +2...+3, ночью похолодает до -4. Ветер западный, 5…7 м/с.

В Лаппеенранте облачно, снег, днем -2...-3, ночью -5...7. Ветер северо-западный, 4…5 м/с

В Хельсинки переменная облачность, вероятны осадки, днем -2...-3, ночью -3...-5. Ветер северо-западный, 5…6 м/с.