Во вторник в Выборге будет пасмурно, ожидается снег с дождем, температура воздуха днём около 0, в ночь на среду подморозит до -5. Ветер северо-западный, 4…5 м/с.
В Петербурге дождь, днем +2...+3, ночью похолодает до -4. Ветер западный, 5…7 м/с.
В Лаппеенранте облачно, снег, днем -2...-3, ночью -5...7. Ветер северо-западный, 4…5 м/с
В Хельсинки переменная облачность, вероятны осадки, днем -2...-3, ночью -3...-5. Ветер северо-западный, 5…6 м/с.
Прогноз погоды на 10 декабря
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