Профессиональная школа, заводы Хави и электрическая контора как объекты экскурсии

Группа из нескольких сотен выборжан вчера продолжила знакомство с городом

Газета "Karjala" , 24 ноября 1936 года

Во второй день дня Выборга в программе было посещение Мужской и Женской профессиональной школы, заводов Хави и городской электрической конторы. Участников экскурсии было несколько сотен. В 18 часов участники собрались в парадном зале Професиональной школы, где директор школы, господин К. Сутинен поприветствовал собравшихся, вкратце рассказав историю учебного заведения. Затем он передал слово мэру города Арно Туурна, который в своей речи особо подчеркнул важность профессионального обучения для нашего общества. Те средства, которые вложил город в Профессиональную школу, не пропали даром. Вместо бесчисленного множества рабочих рук обществу нужны профессионалы и необходимо растить людей, которые в дальнейшем смогут сами себя развивать. После это инженер Гулин сказал о насущной необходимости усиления развития технического образования в нашем городе. Выборг находится в центре между двумя быстро растущими промышленными областями – Вуоксенлааксо и Кюменлааксо и именно Выборг, как нельзя лучше подходит для создания технических учебных заведений.

Директор женской профессиональной школы Рауни Линто расказал о женском образовании и его значении. В хозяйственном отделении учат всему, что существует в домашнем хозяйстве. И не только в теории, но и на практике. Профессиональный уровень учащихся швейного отделения доказывает тот факт, что женщины Выборга заказывают здесь для себя костюмы и другие швейные изделия в таком объеме, что ученицы не всегда успевают отшивать заказы.

Секретарь окружного Крельского общества Март Манъя Халтиа представила работу и развитие объединения Март в Выборге и окрестностях. К деятельности объединения относится организация курсов, а в Выборге действует хозяйственная школа объединения, которая очень известна и в текущем году при школе было организовано два дополнительных курса.

После этих, встреченных аплодисментами выступлений, началась экскурсия по школе. Публика познакомилась с отделением металлообработки, мастерской, токарным, литейным и деревообрабатывающим цехами, кровельной мастерской. Молодые специалисты умело управлялись со станками, что вызвало восхищение. Скажем, что учащиеся профессиональной школы выполняют работы и на заказ, такие например, как изготовление мебели для парадных городских залов. Публика также посетила три большие кухни, где ученики готовили горячие блюда и кексы. Присутствующим показали гладильню, столовую и прачечную.

Заводы Хави

Прекрасный гид и рассказчик городской мэр Туурна повел публику после окончания экскурсии на заводы Хави. Директор Янссон и мэр показали собравшимся цеха заводов. На все времени не хватило, но пришедшие смогли увидеть, как популярное мыло "Palmu" получает свою форму и печать, заворачивается в упаковку, пломбируется и упаковывается для отправки в магазины. Были показаны все стадии рождения рождественских свечей и то, как праздничные свечи получают свои цвета. Публика покашливала от немного спертого и полного мыльной пыли, воздуха.

Электрическая контора

В начале улицы Ваасанкату мэр, который продолжал выполнять роль гида, остановил экскурсантов и обратил их внимание на новый Выборг, который совсем недавно появился около Южного порта. Здесь выросли три прекрасных современных здания: мельница СОК и центральные склады ОТК и "Ханкия". Здесь же для движения была открыта новая улица, которая ведет в порт и является продолжением улицы Ваасанкату.

Затем выборжане прошли в ворота электрической конторы, которые практически всегда плотно закрыты. Беглый взгляд не отразил всю мощь конторы, но огромные машины в глазах обычного посетителя выглядели внушительно. Пройдя через трамвайный парк, вся публика собралась во дворе, где мэр Туурна коротко рассказал об этапах строительства и значении электрической конторы. Город получает электрическую энергию со станции в Иматра, но важность Выборгской конторы от этого не уменьшается. Это запасная станция. Она может давать энергию в том случае, если прекратится подача электричества по основной линии. Недавно контора стала государственной и теперь можно говорить о том, что число домов и предприятий, куда будут проведены электрические сети, увеличится.

Начатый обществом "Torkkelin Kilta" проект "Покажем Выборг выборжанам" за два первых дня имел большой успех. Под руководством специалистов горожане смогли познакомиться с предприятиями и зданиями города, достопримечательностями, которые в обычное время посетить было трудно или невозможно.

