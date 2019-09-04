Проезжую часть на Рубежной отремонтировали "ямочно"

В Выборге на улице Рубежной восстановили более 500 квадратных метров асфальтового покрытия. С жалобами на плохое состояние дороги в общественную приемную 15-го округа обратились жители близлежащих домов. Включить этот участок в программу капитального ремонта пока не представляется возможным из-за ограниченного финансирования. Единственным выходом из сложившейся ситуации стал качественный ямочный ремонт...