Продолжается следствие по факту ЧП в Светогорске

Продолжается расследование уголовного дела по факту падения ребенка с лестницы в Светогорске. Напомним, трагедия произошла 6 августа. Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы, упав со второго этажа в лестничный пролёт.

Малыш перенёс несколько сложных операций и сейчас находится в реанимации областной детской клинической больницы в тяжелом состоянии.

По мнению следствия, причиной падения ребенка стало отсутствие некоторых элементов лестничных перил. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Обвинение по уголовному делу следователи предъявили инженеру управляющей компании.

