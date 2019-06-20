Продолжается прием заявок на получение "ленинградского гектара"





В 47 регионе продолжается прием заявок на получение земельных участков по программе "Ленинградский гектар". Соискатели могут получить до 10 гектаров земли и 3 миллиона рублей подъемных на организацию фермерских хозяйств в удалённых районах области.

К участию приглашаются жители всех регионов России. Условием для получения земли является обоснованный бизнес-план, который претенденты защищают перед конкурсной комиссией. Ознакомиться с перечнем земельных участков и условиями конкурса можно на сайте комитета по агропромышленному комплексу. Заявки принимаются до 7 февраля.

