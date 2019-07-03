Присоединяйтесь к "Марафону Добра"!

"Новый год - время совершать чудеса и дарить радость. Медиа Группа "Наш Город" в преддверии зимнего праздника запускает "Марафон Добра". Наш коллектив, при участии волонтеров и неравнодушных жителей Выборга, тёплыми словами и подарками поздравит одиноких пожилых людей с Новым годом. Чтобы благотворительная акция охватила большее число нуждающихся во внимании пенсионеров, мы просим информационной поддержки от телезрителей. Если вы знаете пожилых людей, которые в силу разных обстоятельств одиноки, сообщите их координаты нам по телефону редакции: 2-63-47. Мы ждем звонков до конца ноября.