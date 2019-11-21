Приморской средней школе исполнилось 75!

75-летие отметила Приморская средняя школа. С августа текущего года она носит название Приморский центр образования. По случаю памятной даты на торжестве собрались ветераны педагогического труда, учителя и ученики. Коллектив тепло поздравили представители местной власти, комитета образования, творческие коллективы, выпускники прошлых лет.

