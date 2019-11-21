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Сегодня, 14:06

Приморской средней школе исполнилось 75!

75-летие отметила Приморская средняя школа. С августа текущего года она носит название Приморский центр образования. По случаю памятной даты на торжестве собрались ветераны педагогического труда, учителя и ученики. Коллектив тепло поздравили представители местной власти, комитета образования, творческие коллективы, выпускники прошлых лет.
 

Метки 75 летпрморсксредняя школаюбилей
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