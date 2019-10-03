Прикоснуться к войне смогут выборгские школьники

Интерактивная военно-патриотическая выставка "Прикосновение к войне" начала свою работу. Пока что мобильная музейная экспозиция помещается в нескольких ящиках. Это находки поисковых отрядов "Красный Выборжец" и "Знамя", сделанные на территории Карельского перешейка. С их помощью автор проекта Александр Колоярский проводит в школах наглядные уроки исторической памяти. Экспонаты иллюстрируют его рассказы о войне...

