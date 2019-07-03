19 декабря на Красной площади в Выборге состоится праздник с участием всероссийского деда Мороза. По традиции гость из Великого Устюга зажжёт огни на главной ёлке Выборгского района.
В связи с проведением массового мероприятия с 19 часов 18 декабря и до 18 часов 19 декабря в центре города будет ограничено автомобильное движение по адресам:
- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);
- проезд между домами ул. Ушакова, 4 и ул. Ушакова, 6;
- пр. Ленина (от ул. Димитрова до пр. Суворова);
- въезд на пр. Ленина с Московского пр.;
- пр. Суворова (от ул. Кеппа до ул. Северной);
- ул. Советская (ул. Крепостная - Дворец культуры - Ленинградский пр.).
На ул. Димитрова, от ул. Северной до ул. Ростовской, на этот же период времени будут организованы парковочные места для автобусов.
Приезд Деда Мороза ограничит движение машин в Выборге
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