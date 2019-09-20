Представители Роспотребнадзора провели приём граждан

Общественная приёмная территориального отдела Роспотребнадзора работала в библиотеке Алвара Аалто. Вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства.

Общественная приёмная работает раз в квартал по самым разным темам – туризм, образовательные и медицинские услуги, финансовая грамотность и прочее. Кроме того, потребители всегда могут обратиться непосредственно в ведомство. Сейчас управление Роспотребнадзора проводит горячую линию по вопросам качества и срокам годности мясной и рыбной продукции. Обратиться можно как в областное ведомство, так и непосредственно в выборгский территориальный отдел по телефонам:

8 (812) 365-46-95

8 (81378) 2-20-31