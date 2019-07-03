Предприниматели получают помощь на выплату кредитов



Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выплатой процентов по кредитам, получили производители мяса и продавцы мебели. Конкурс по распределению господдержки провёл областной Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. По его результатам 510 тыс. руб. получил производитель охлажденного мяса "Всеволожский мясной двор" и 1 млн 90 тыс. рублей - предприниматель из Приозерского района, осуществляющая торговлю мебелью в специализированных магазинах.