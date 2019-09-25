Как согреться и не сгореть рассказали выборгские пожарные

Холодная осень - это повод вспомнить не только о том, как согреться, но и о том, как сделать это безопасно.

С наступлением осени на смену открытым окнам и вентиляторам приходят печи и электронагреватели. А вместе с ними и большое количество пожаров. Как показывает статистика, 40% возгораний осенью происходит по электротехническим причинам. 60% - печное отопление и неосторожное обращение с огнем.

Именно поэтому стоит вспомнить как правильно прогревать помещения, и что делать категорически запрещено.

Печное отопление.

Запрещается:

1. применять для розжига горючие жидкости и топить домовые печи углем, коксом и газом

2. хранить рядом с печью легковоспламеняющиеся материалы

3. перекаливать печи

4. оставлять печи без присмотра

Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС Также, перед началом использования печного отопления необходимо проверить не треснул ли кирпич, не появилось ли сквозных трещин между дымоходом и стенами. Кроме того, нужно очистить дымоход от сажи. Если вы топили печь, то перед тем, как уходить из дома или ложиться спать нужно удостовериться, что в печи ничего не продолжает гореть или тлеть.

Электрические приборы.

Запрещается:

1. включать мощные приборы в старую электропроводку

2. пользоваться приборами с видимыми повреждениями

3. хранить рядом легковоспламеняющиеся материалы

4. оставлять электронагреватели без присмотра

Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС В зданиях, которые построены 20-30 лет назад, электропроводка уже потеряла свои изоляционные свойства. И когда вы включаете современный мощный прибор в эту систему электроснабжения, то велика вероятность возникновения короткого замыкания и, соответственно, пожара. И происходит это не в приборе, а в электрической сети здания.

Газ.

1. Не использовать газовую плиту для отопления

2. При использовании плиты по назначению необходимо проветривать помещение

Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС Газовая плита предназначена для приготовления пищи, а не для обогрева. Также плита не может находиться в помещениях, где нет вентиляционного отверстия. Если нет вентиляции, то углекислый газ не выходит, что может привести к угару.

Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС Если все-так так вышло, что вы увидели возгорание, то, в первую очередь, нужно позвонить в пожарную охрану. После этого необходимо принять меры к эвакуации.

Выборгский отдел надзорной и профилактической работы ГУ МЧС напоминает, соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких!