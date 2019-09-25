Как согреться и не сгореть рассказали выборгские пожарные

С наступлением осени на смену открытым окнам и вентиляторам приходят печи и электронагреватели. А вместе с ними и большое количество пожаров. Как показывает статистика, 40% возгораний осенью происходит по электротехническим причинам. 60% - печное отопление и неосторожное обращение с огнем.
Именно поэтому стоит вспомнить как правильно прогревать помещения, и что делать категорически запрещено.
Печное отопление.
Запрещается:
1. применять для розжига горючие жидкости и топить домовые печи углем, коксом и газом
2. хранить рядом с печью легковоспламеняющиеся материалы
3. перекаливать печи
4. оставлять печи без присмотра
Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС
Также, перед началом использования печного отопления необходимо проверить не треснул ли кирпич, не появилось ли сквозных трещин между дымоходом и стенами. Кроме того, нужно очистить дымоход от сажи. Если вы топили печь, то перед тем, как уходить из дома или ложиться спать нужно удостовериться, что в печи ничего не продолжает гореть или тлеть.
Электрические приборы.
Запрещается:
1. включать мощные приборы в старую электропроводку
2. пользоваться приборами с видимыми повреждениями
3. хранить рядом легковоспламеняющиеся материалы
4. оставлять электронагреватели без присмотра
Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС
В зданиях, которые построены 20-30 лет назад, электропроводка уже потеряла свои изоляционные свойства. И когда вы включаете современный мощный прибор в эту систему электроснабжения, то велика вероятность возникновения короткого замыкания и, соответственно, пожара. И происходит это не в приборе, а в электрической сети здания.
Газ.
1. Не использовать газовую плиту для отопления
2. При использовании плиты по назначению необходимо проветривать помещение
Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС
Газовая плита предназначена для приготовления пищи, а не для обогрева. Также плита не может находиться в помещениях, где нет вентиляционного отверстия. Если нет вентиляции, то углекислый газ не выходит, что может привести к угару.
Дмитрий Хабибуллин, начальник Выборгского отдела надзорной и профилактической работы ГУ МЧС
Если все-так так вышло, что вы увидели возгорание, то, в первую очередь, нужно позвонить в пожарную охрану. После этого необходимо принять меры к эвакуации.
Выборгский отдел надзорной и профилактической работы ГУ МЧС напоминает, соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких!