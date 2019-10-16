Пожарные в Выборге спасли из горящей квартиры дедушку

Очередное несчастье обрушилось на жителей многострадального дома №31 по Ленинградскому проспекту. Что хуже – ремонт или пожар – они оценили на собственном печальном опыте. В доме - памятнике культуры поздно вечером горела квартира на верхнем этаже.

Звонок в пожарную службу поступил около 11 часов вечера. Горела двухкомнатная квартира на пятом этаже. В соцсетях пишут, что МЧС вызвал сотрудник ресторана, открывшегося в здании автовокзала.

На место ЧП выехали 2 пожарные машины и Скорая помощь: выяснилось, что в квартире находится пожилой мужчина. Его пришлось спасать через окно по выдвижной лестнице. Хозяин квартиры не пострадал, сообщают пожарные. Но комната выгорела, а квартиры этажами ниже оказались залиты водой.

Напомним, дом 31 на Ленгиградском проспекте – памятник архитектуры регионального значения. В 2018 году он попал в программу капитального ремонта. Но радость жильцов оказалась недолгой: работы велись с нарушениями. Например, накануне холодов подрядчик разобрал крышу, и квартиры начало заливать. Об этом мы уже писани ранее. Жильцам вместе с депутатом и администрацией Выборга удалось сменить подрядчика. И, казалось бы, уже можно было забыть об ужасах капремонта, как квартиры вновь оказались залиты, теперь уже при тушении пожара на верхнем этаже.

Так выглядел дом в марте 2019 года

Стоит отдать должное спасателям, пишут в комментариях в соцсетях жильцы, что они не только действовали быстро и профессионально, но и помогли собрать воду ведрами, чтобы квартиры этажами ниже залило не очень сильно.



