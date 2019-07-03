Поздравление губернатора Ленинградской области по случаю Дня знаний

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!

Сегодня за парты в Ленинградской области сядут больше 150 тысяч школьников, из них 20 тысяч первоклассников.

Обращаясь к родителям, хочу призвать их принять самое активное участие в тех огромных процессах улучшения системы образования, которые разворачиваются сегодня в Ленинградской области и во всей стране, благодаря национальным проектам.

В образование приходят масштабные инвестиции. Мы строим новые объекты, оснащаем их самым современным оборудованием, расширяем возможности для развития талантов и способностей ленинградских ребят. И чтобы они могли в полной мере воспользоваться всем тем новым и передовым, что дают им сегодня детский сад, школа, профессиональное училище, вуз, безусловно, нужна ваша поддержка – в их желании учиться, творить, познавать мир!

Мы гордимся нашими замечательными педагогами, людьми, которым мы обязаны успехами наших ребят. Правительство Ленинградской области продолжит делать все для того, чтобы труд учителя, преподавателя был достойно вознагражден, чтобы у наших педагогов были комфортные и современные условия для работы и самосовершенствования.

В семью ленинградских педагогов сегодня вливаются почти триста новых коллег. От души приветствуя молодых учителей и специалистов, желаю им больших успехов в их благородной профессии.

Новый учебный год начинается не только в школах, но и в профессиональных учебных заведениях и вузах Ленинградской области.

На молодых профессионалов – людей целеустремленных, подготовленных, ориентированных на большой созидательный труд – мы возлагаем особую надежду.

Желаю всем студентам вузов и учащимся профессиональных училищ нашего региона – отличной учебы и правильного выбора дальнейшего пути.

Желаю учителям, воспитателям, преподавателям, специалистам системы образования Ленинградской области вдохновения, терпения и удачи, всем ленинградским ребятам – успехов в учебе, достижений в спорте и творческих увлечениях, родителям – позитивных эмоций от этих успехов, всем вместе – добра и благополучия!



С праздником! С Днем знаний!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко